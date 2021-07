Frischer Wind

Das sind die wahrscheinlichen Dax-Aufsteiger

25.07.2021, 10:04 Uhr | neb, dpa

Ein Airbus A350-1000: Der Flugzeughersteller Airbus steigt in den Dax auf.

Der größte deutsche Leitindex bekommt Verstärkung: Durch eine neue Reform steigen zehn neue Unternehmen in den Dax auf. t-online zeigt, wer die besten Chancen hat und was das für Anleger bedeutet.

Der Dax verändert sich: Ab September weht neuer Wind durch den größten Leitindex – zehn neue Unternehmen stoßen aus dem MDax in die erste Börsenliga vor. Der Dax besteht dann aus 40, statt wie zuvor 30, Unternehmen.

Damit der neue Dax noch mehr Qualität hat als der alte, hat die Deutsche Börse zusätzliche Aufnahmekriterien und Standards eingeführt, etwa was den operativen Gewinn und Regelungen der Unternehmensführung betrifft. Neu aufnehmen in den Dax will die Börse künftig nur noch profitable Unternehmen.



Pleitekandidaten und Konzerne, die ihrer Pflicht zur fristgerechten Veröffentlichung von Zwischenberichten nicht nachkommen, sollen nichts mehr in der ersten deutschen Börsenreihe verloren haben.

Verschärfungen sollen zweites Wirecard verhindern

Damit zog der Frankfurter Marktbetreiber Konsequenzen aus Lücken im alten Regelwerk. Denn der Zahlungsabwickler Wirecard hatte sich trotz eines Bilanzskandals, der im Sommer 2020 aufflog und immer weiter ausuferte, noch über Monate im Dax halten können. Außerdem war mit der Dax-Aufnahme von Delivery Hero ein Unternehmen auf Wirecard gefolgt, das bis heute noch keinen Cent Gewinn gemacht hat.

Der MDax fällt dagegen von 60 auf 50 Unternehmenswerte, die besten zehn steigen auf. Mit gravierenden Folgen für den MDax: Die Marktkapitalisierung dürfte durch den Weggang der Aufsteiger halbiert werden.

"Der Dax 40 wird besser gemischt sein", hofft DZ-Bank-Experte Christian Kahler. Index-Expertin Silke Schlünsen von der Investmentbank Stifel spricht von "frischem Wind". Der aktuell mit Abstand dominierende Autosektor werde laut Kahler vom Thron gehoben. Andere Bereiche gewinnen an Bedeutung, vor allem Gesundheit und Medizintechnik – also Unternehmen, auf die Anleger angesichts der Corona-Pandemie längst ein Auge geworfen haben.

Das sind die möglichen Aufsteiger



Folgende Unternehmen haben aktuell ausgezeichnete Chancen, den Sprung in den DAX zu schaffen:



Um die weiteren Aufstiegsplätze kämpfen der Pharma- und Laborzulieferer Satorius , der Kosmetikhersteller Beiersdorf , der Sportartikelhersteller Puma , LEG Immobilien und das Versicherungsunternehmen Hannover Rück .

Der bedeutendste Neuling wird der Flugzeughersteller Airbus sein. Mit einem Börsengewicht von aktuell rund 87 Milliarden Euro ist der klassische Industriekonzern auch unter den alteingesessenen Dax-Mitgliedern künftig ein Schwergewicht, auf einem Niveau mit Daimler und der Allianz .

Airbus dürfte sich im Dax behaupten

Der Einfluss von Airbus auf den Dax dürfte bald durchaus "erheblich" sein, sagt DZ-Bank-Experte Kahler. Denn während diese Aktie künftig bald fünf Prozent Index-Gewicht haben werde, repräsentieren die anderen neun Werte, die im Herbst in die erste Börsenliga aufsteigen, nach Kahlers Berechnungen alle zusammen wohl insgesamt nur rund acht Prozent des künftigen Leitindex.

Die Dax-Etablierung könnte der Airbus-Aktie ordentlichen Auftrieb geben. Kein Finanzexperte rät in seinen Analysen aktuell zum Verkauf, viele stufen die Aktie mit einer Kaufempfehlung ein. Goldman Sachs legt mit 147 Euro das höchste Kursziel vor, viele Experten halten dagegen ein Kursziel von 140 Euro für realistisch.



Mit Zalando ist der Aufstieg eines modernen Unternehmens in den Dax sicher. Während klassische Anleger die Aktie aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses über 90 wohl eher meiden dürften, birgt der Onlinehändler laut Experten großes Potenzial für die kommenden Jahre. Für das laufende Geschäftsjahr geht Zalando selbst von einem Umsatzwachstum von 26 bis 31 Prozent aus.

Zalando mit großem Potenzial

Am 7. Juli erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch mit 105 Euro pro Schein. Danach fiel sie auf unter 100 Euro wieder ab – wahrscheinlich ist, dass Anleger hier Gewinne realisierten. Denn: Nach dem Dip auf 95 Euro ging es in den vergangenen Tagen wieder aufwärts.

Auch die Analysten sind sich einig: Von 17 Experten raten elf zum Kauf der Aktie, fünf haben ihr Urteil auf Halten gesetzt, nicht einer würde das Papier verkaufen. Das optimistischste Kursziel hat dabei Bernstein Research mit 130 Euro, die meisten Analysten halten dagegen ein Kursziel von 110 bis 120 Euro für möglich.

Postbote stellt ein Zalandopaket zu: Der Onlinehändler rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatzwachstum von bis zu 32 Prozent.



Für die Giganten wie Daimler , Volkswagen oder SAP dürften die Neuzugänge nur wenig verändern. Sie dürften durch die neue Aufstellung nur minimal an Gewichtung einbüßen.



Was bedeutet das für ETF-Anleger?

Für Anleger, die mithilfe von ETFs in den Dax investieren, dürfte sich kaum etwas ändern. Die ETF-Herausgeber werden zum September die Gewichtung des neuen Indexes nachbilden. Das bedeutet: Sie kaufen Aktien der Neuzugänge ein und verkaufen kleine Anteile der bisherigen Firmen. Am Punktestand des Leitindexes ändert sich dagegen nichts.

Mit diesen ETFs können Sie beispielweise einfach in den Dax investieren:



Xtrackers DAX UCITS ETF

Amundi DAX 50 ESG

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF

Welche Unternehmen nun letztlich in den Dax aufsteigen und welche nicht, gibt die Deutsche Börse am Abend des 3. September bekannt.



Grundlage ist die August-Rangliste der börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Entscheidend wird dabei der sogenannte volumengewichtete Durchschnittskurs je Aktie der letzten 20 Handelstage im August sein.



