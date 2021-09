Aktien Frankfurt: Dax erholt sich etwas von Fünfwochentief - Konjunktursorgen

08.09.2021, 12:13 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte den Rückwärtsgang eingelegt. Händler verwiesen auf negative Vorgaben der US-Börsen und der asiatischen Handelsplätze sowie auf anhaltende Konjunktursorgen. Zudem verhielten sich viele Anleger passiv vor möglichen geldpolitischen Kommentaren und Entscheidungen bei der EZB-Sitzung am Donnerstag.

Gegen Mittag notierte der Dax 0,93 Prozent tiefer bei 15 696,08 Punkten, nachdem er im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen gefallen war. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte büßte 0,53 Prozent auf 36 065,26 Punkte ein. Der EuroStoxx 50 gab um 0,8 Prozent nach.

Die Anleger warteten auf Beweise, dass die Konjunkturerholung von der Corona-Pandemie nicht zu sehr an Tempo verliert, konstatierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Denn bei nachlassendem Wachstum steigt auch das Risiko für Gewinnwarnungen aus den Unternehmen in den kommenden Wochen, da diese Probleme bekommen dürften, ihre gestiegenen Inputpreise an ihre Endkunden weiterzugeben." Auch wenn bei schwächeren Wirtschaftsdaten die Wahrscheinlichkeit einer noch länger lockeren Geldpolitik steige, würde damit jedoch eine tragende Säule für den Aktienmarkt wegbrechen, so Stanzl.

Für seinen Kollegen Neil Wilson von markets.com sieht es so aus, als ob der Aufschwung bei den US-Verbraucherausgaben und beim Konsum bis zum Jahresende aufgrund der Delta-Variante des Corona-Virus nicht so stark ausfallen wird wie angenommen.

Die Aktien von Airbus büßten 0,2 Prozent ein. Der Flugzeugbauer lieferte im August nur noch 40 Maschinen aus, verglichen mit 47 Jets im Vormonat. Allerdings holte Airbus im August mit 102 Neubestellungen mehr Aufträge herein als in jedem vorangegangenen Monat des Jahres.

Die Nordex-Papiere gaben ihren Anfangsgewinn von bis zu 1,3 Prozent rasch ab und folgten dem Gesamtmarkt mit minus 1,1 Prozent nach unten. Der Windkraftanlagenbauer zog in den Sommermonaten zwölf neue Aufträge auf dem Heimatmarkt an Land. Das Unternehmen werde für unterschiedliche Kunden Anlagen mit einem Volumen von insgesamt über 123 Megawatt in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen liefern, hieß es.

Nach dem jüngsten Rutsch um mehr als 10 Prozent erholten sich die Papiere der Lufthansa gegen den schwachen Markttrend. Die Aktien der Kranich-Linie stiegen an der MDax-Spitze um 2,4 Prozent, nachdem sie am Morgen mit 8,102 Euro noch einen weiteren Tiefststand seit November erreicht hatten. Auch Fraport erholen sich vom Tief seit Juli und gewannen ebenfalls 2,4 Prozent. Zuvor hatte Eurowings-Chef Jens Bischof in der "Süddeutschen Zeitung" von einem positiven Trend bei Geschäftsreisen berichtet. Die Zahl der Buchungen habe sich in den letzten Wochen verdoppelt und er rechne mit einer Fortsetzung des Trends im Herbst.

Die Anteilsscheine von Siemens Energy fielen um 5,2 Prozent und waren klares Schlusslicht im Dax. Sie gaben damit inzwischen über die Hälfte der Erholung seit dem Achtmonatstief Mitte Juli wieder ab. JPMorgan-Analyst Andreas Willi strich seine "Overweight"-Empfehlung für die Aktie. Er sieht bei Siemens Energy zwar weiter deutlichen Bewertungsspielraum, fürchtet aber massive Ergebnisrisiken bei Siemens Gamesa, an denen Siemens Energy 67 Prozent hält./edh/stk

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---