Aktien Wien Schluss: Leichte Gewinne nach ruhigem Handel

29.12.2021, 18:25 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach einem sehr ruhigen Handel etwas höher geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX legte um 0,26 Prozent auf 3880,97 Punkte zu. Der breiter gefasste ATX Prime verbesserte sich in ähnlichem Ausmaß um 0,30 Prozent auf 1945,83 Zähler. An den europäischen Leitbörsen überwogen hingegen die negativen Vorzeichen.

Am Wiener Aktienmarkt blieb die Meldungslage vor dem näher rückenden Jahreswechsel sehr dünn. Auch die Handelsumsätze gestalteten sich zwei Tage vor Silvester mager, da viele Marktteilnehmer ihre Orderbücher bereits geschlossen haben.

Unter den Schwergewichten in Wien zeigten sich die Banken einheitlich höher. Die Aktionäre der Bawag verbuchten ein Plus von 0,9 Prozent. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 1,3 Prozent, und Erste Group gewannen 0,2 Prozent.

Die auffälligste Kursbewegung gab es bei der Aktie der Österreichischen Post mit plus 2,9 Prozent. Dahinter stiegen die Anteilsscheine des Flughafens Wien um 2,3 Prozent. Am andere Ende der Kursliste verloren Mayr-Melnhof 1,9 Prozent an Wert.

Im Ölbereich verloren die Titel von OMV 0,2 Prozent. Beim niederösterreichischen Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann gab es ein Minus von 1,8 Prozent zu sehen.

Kursgewinne gab es bei den Versicherern. Für Vienna Insurance ging es um 1,2 Prozent und für Uniqa um 0,8 Prozent aufwärts.