INDEX-FLASH: Dax sackt kurz unter 15 000 Punkte - EuroStoxx 50 auf Tagestief

24.01.2022, 16:54 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montagnachmittag kurzzeitig unter die Marke von 15 000 Punkten gesackt. Der Index erlitt damit den heftigsten Tagesverlust seit Ende Oktober 2020. Auch der EuroStoxx 50 , der Cac 40 und der britische FTSE 100 weiteten ihre herben Tagesverluste aus.

Zu den Sorgen wegen wachsender geopolitischer Spannungen im Ukraine-Konflikt und der US-Notenbanksitzung am Mittwoch gesellte sich ein sehr schwacher Handelsstart in den USA. Der Dax gab zuletzt um 3,5 Prozent auf 15 054,47 Zähler nach und der Leitindex der Eurozone büßte 3,7 Prozent auf 4073,94 Punkte ein. Der Stoxx Europe 600 fiel um 3,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Oktober 2021. In den USA ging es für den Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zugleich um 1,5 Prozent abwärts und für den technologielastigen Nasdaq 100 um 2,4 Prozent.

In der Ukraine droht ein militärischer Konflikt mit Russland, in dem auch die USA und die EU eine wichtige Rollen spielen. Die anstehende Notenbanksitzung dürfte Klarheit über einen ersten Zinsschritt im März bringen. Immer mehr Experten können sich inzwischen vorstellen, dass die Fed den Leitzins dann womöglich stärker erhöht als bisher angenommen - oder dass es vier statt drei Zinsschritte im laufenden Jahr geben könnte.