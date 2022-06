Index-Flash: Dax steigt über 14 700 Punkte - Europaweit und in den USA Gewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Pfingstmontag erstmals wieder seit Ende M├Ąrz die H├╝rde von 14 700 Punkten ├╝bersprungen. Bei allerdings nur d├╝nnen Handelsums├Ątzen stieg der Leitindex am Nachmittag um 1,68 Prozent auf 14 703,79 Z├Ąhler. Auftrieb gaben zun├Ąchst die gelockerten Corona-Restriktionen in Shanghai und Peking sowie eine leicht aufgehellte Stimmung in Chinas Dienstleistungssektor im Mai. Am Nachmittag st├╝tzten zus├Ątzlich steigende Kurse an den US- B├Ârse n.