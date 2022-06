Aktien Europa: Zurückhaltung vor EZB-Entscheid sorgt erneut für leichte Verluste

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas B├Ârse n herrscht bei Anlegern vor der mit gro├čer Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europ├Ąischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag Zur├╝ckhaltung. Der europ├Ąische Leitindex EuroStoxx 50 konnte seine Verluste im Verlauf etwas eind├Ąmmen und notierte am sp├Ąten Vormittag mit 0,35 Prozent im Minus bei 3775,53 Punkten. ├ähnlich hoch waren die Abschl├Ąge f├╝r den franz├Âsischen Leitindex Cac 40 an der Pariser B├Ârse und f├╝r den FTSE 100 in London.