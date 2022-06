Aktien Europa Schluss: Klar im Minus - Furcht vor strafferer Geldpolitik

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine unerwartet straffe Geldpolitik zur BekĂ€mpfung der hohen Inflation in der Eurozone hat am Donnerstag den EuroStoxx 50 stark belastet. Die EuropĂ€ische Zentralbank (EZB) will die Leitzinsen im Juli um 0,25 Prozentpunkte anheben. Bemerkenswert sei aber das Signal fĂŒr September, betonte Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank: "In AbhĂ€ngigkeit des mittelfristigen Inflationsausblicks wollen die WĂ€hrungshĂŒter darĂŒber entscheiden, inwieweit zu diesem Zeitpunkt sogar ein grĂ¶ĂŸerer Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte angebracht sein könnte."