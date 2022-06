Aktien Frankfurt: US-Inflationsdaten verstärken Abwärtsdruck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag weiter deutlich abwĂ€rts gegangen. ZusĂ€tzlicher Druck kam am Nachmittag nach US-Verbraucherpreisdaten auf. Die Inflation in der weltgrĂ¶ĂŸen Volkswirtschaft kletterte im Mai auf den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren.