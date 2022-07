Deutsche Euroshop: Otto-Erbe übernimmt Mehrheit an Einkaufscenter-Konzern

Schon l├Ąnger war die Familie Otto am Shoppingmall-Unternehmen Deutsche Euroshop beteiligt. Jetzt ├╝bernimmt Alexander Otto die Mehrheit an der Firma.

Der Hamburger Milliard├Ąr Alexander Otto und der US-Finanzinvestor Oaktree sind bei der ├ťbernahme des Einkaufscenter-Investors Deutsche Euroshop am Ziel. Das Konsortium habe sich bis zum Ablauf der Annahmefrist mehr als 50 Prozent der Euroshop-Aktien gesichert, teilten Oaktree und Otto am Freitag mit.

Mit der ├ťbernahme r├╝ckt Euroshop enger an die ECE heran, die die meisten der 21 Euroshop geh├Ârenden Einkaufzentren betreibt und die ebenfalls der Familie Otto geh├Ârt. Zu Euroshop geh├Âren Shoppingmalls in Deutschland, ├ľsterreich, Polen, Tschechien, darunter das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, das Phoenix-Center in Hamburg, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.