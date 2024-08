Nach der weltweiten Wirtschaftsflaute und der hohen Teuerung in der Unterhaltungselektronik ging die Nachfrage nach kleinen Batterien zurück. Varta hatte zudem mit Konkurrenz aus Fernost und Problemen in der Lieferkette zu kämpfen.

E-Auto-Batterie in der Nische

Varta im Krisenmodus

Operative Schwierigkeiten, hohe Schulden, tiefrote Zahlen – Varta schlitterte in der Folge immer weiter in die Krise. Beschäftigte mussten in Kurzarbeit, später wurden Hunderte Stellen gestrichen. Zu allem Überfluss legte im Frühjahr ein Hackerangriff die Produktion an den deutschen Standorten lahm.

Arbeitnehmer- und Aktionärsvertreter machen vor allem Managementfehler für die Misere verantwortlich. Auch Varta-Aufsichtsratschef Tojner zeigte sich kürzlich in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" selbstkritisch. Zu viel Geld sei leichtfertig investiert worden, so Tojner. Bis der Absturz kam – wegen mangelnder Risikoeinschätzung und Überforderung der Organisation. Er hätte viel früher auf nachhaltige Risikoanalysen drängen müssen, räumte Tojner ein.

Wie geht es weiter?

Varta will an allen Standorten in Deutschland festhalten. Laut einem Unternehmenssprecher wird es in der Verwaltung zu einem moderaten Stellenabbau kommen. In der Produktion hingegen werden neue Arbeitskräfte gesucht. Was das letztlich für die Gesamtmitarbeiterzahl bedeutet – derzeit sind etwa 4.000 Menschen bei Varta beschäftigt – ist noch unklar.