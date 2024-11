Nach dem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl ist der Dax am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dax legte im frühen Xetra-Handel um 1,5 Prozent auf 19.544 Punkte deutlich zu.

Experten gehen jedoch nicht davon aus, dass der Dax große Sprünge machen wird. Während man in New York auf wirtschaftliche Chancen, mehr Wachstum und politische Dynamik setze, könnte die Verunsicherung in Frankfurt kaum größer sein, sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. "Mit Trump als Präsident werden die Töne aus Washington in Richtung Deutschland bald ganz anders klingen. Im Moment kann man nur hoffen, dass es nicht ganz so schlimm kommt."