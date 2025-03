Ähnlich wie Puma hatte auch Nike in den letzten Monaten mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Der Aktienkurs war im vergangenen Jahr um über 20 Prozent gefallen. Dennoch gibt es in jüngster Zeit positive Signale: Foot Locker , das über 60 Prozent seines Umsatzes mit Nike-Produkten erzielt, berichtete von einer gestiegenen Nachfrage nach neuen Nike-Artikeln, insbesondere nach Basketballkleidung. Analysten werten dies als Zeichen dafür, dass der Turnaround bei Nike "Gestalt annimmt".

Wie will sich Puma für die Zukunft rüsten?

Analysten sind sich einig, dass es noch zu früh sei, um von einem möglichen Turnaround bei Puma zu sprechen. Um sich für die Zukunft zu rüsten, setzt das Unternehmen auf das "Nextlevel"-Programm, eine Kombination aus strategischen Investitionen, einer stärkeren Markenpositionierung und der Expansion in neue Märkte. So will das Unternehmen 300 Millionen Euro in Digitalisierung und Infrastruktur investieren, um seine Prozesse effizienter zu gestalten.