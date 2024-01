Mit dem Bitcoin ist es ähnlich wie mit Bayern München , den Grünen oder veganem Essen – entweder man mag es oder man lehnt es ab. Es gibt wenige Akteure am Finanzmarkt, die eine neutrale Haltung zu Kryptowährungen haben. Eingefleischte Fans sehen den Bitcoin erst am Anfang einer großen Geschichte und träumen von Kurszielen im Bereich von einer Million US-Dollar . Skeptiker argumentieren mit heißer Luft und sehen das Kursziel eher bei Null.

Träumer und Pessimisten

Und auch wenn am Argument durchaus etwas dran ist, dass der Bitcoin einen inneren Wert von Null hat, sprechen Preise um die 40.000 Dollar eben eine deutliche Sprache. Ein innerer Wert von Null bedeutet dabei, dass er im Prinzip ein Aufbewahrungs- und Tauschmittel ist. Gold kann immerhin noch industriell und für die Schmuckfertigung eingesetzt werden, verfügt aber auch über einen extrem hohen Aufschlag, weil eben sehr viele an die Wertbeständigkeit von Gold glauben.

Fragt man jedoch gerade jüngere Anleger, so glauben sie auch an Bitcoin als wertbeständiges Vehikel. Es gibt daher Argumente für beide Seiten. Die Träumer auf der einen oder die Pessimisten auf der anderen Seite aber pauschal als Trottel abzuqualifizieren, wäre völlig falsch.

In welcher Marktsituation geeignet? Steigende Kurse in der Coinbase-Aktie

Wir halten es in unserem Börsendienst so, dass wir den Bitcoin regelmäßig besprechen, technisch analysieren und fundamental abklopfen. Wer nicht an die Kryptowährung glaubt, darf sie selbstredend ignorieren. Wie aber sieht der Status quo aus, da die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA genehmigt wurden?