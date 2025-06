Nie zuvor in der Geschichte war ein deutsches Unternehmen im internationalen Vergleich so stark. Nicht nur Arbeitnehmer lieben Rheinmetall.

Es ist in diesen Tagen überall zu lesen. Rheinmetall wirbt aktiv um Mitarbeiter deutscher Industriekonzerne und ist damit sehr erfolgreich. Und wer aus der Vergangenheit Mitarbeiteraktien hält, der fühlt sich bei Rheinmetall wohl ohnehin seit geraumer Zeit wie in einem US-Tech-Konzern der Spitzenklasse.

Einsam an der Spitze

Boom unter Kleinanlegern

Private Anleger in Deutschland lagen damit sehr richtig, als sie noch im Februar oder März Rheinmetall-Aktien und Indexpapiere auf Rüstungstitel zukauften. Bei 1.000 Euro Kurslevel warnten sehr viele erfahrene Börsianer, dass dies eigentlich nicht gut gehen könne. Mittlerweile notiert Rheinmetall fast doppelt so hoch und hat selbstredend Titel im Rüstungsbereich wie Hensoldt oder Renk mitgezogen. Ob beim Vergleichsportal Onvista, Smartbroker, am Börsenplatz Gettex oder in den Umsatzlisten der Börse Stuttgart – immer liegen Rüstungstitel ganz vorn.