Unter den Technologie-Aktien in den USA scheinen Apple und Tesla den Anschluss an Superstars wie Meta und Nvidia zu verlieren. Ändern sich die Zeiten?

Der Begriff "Glorreiche Sieben" (auf Englisch: "The Magnificent Seven") ist unter Börsianern mittlerweile so gängig wie abgedroschen. Gemeint sind damit die Techunternehmen Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft, Tesla und Apple. Diese "Glorreichen Sieben" sind 2024 bisher sehr unterschiedlich aus den Startblöcken gekommen.