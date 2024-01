Luxus gegen Luxus

Noch mehr trifft der Begriff Luxusauto auf Porsche zu. 2023 liefen die Geschäfte eigentlich gut, nur nicht auf dem wichtigsten Markt in China, wo der Absatz um 15 Prozent zurückging. Auch bei der Volkswagen-Tochter hat man ehrgeizige Ziele, will bis 2025 gut 40 Prozent der Autos mit Elektro- und Hybridantrieb ausliefern. Auf der Consumer Electronics Messe CES in Las Vegas verkündete Mutterkonzern VW stolz die Integration des Chatbots ChatGPT in seine Fahrzeuge.