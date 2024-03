Konzerne geben hohe Summen aus, um eigene Aktien zurückzukaufen. Warum sie das tun und was Sie als Anleger davon haben.

In den USA sind sie total normal und ganz üblich: Aktienrückkäufe. Für fast eine Billion Dollar werden amerikanische Unternehmen in diesem Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Im kommenden Jahr dürfte die Billion-Dollar-Marke sogar fallen. Eine gigantische Summe. Hierzulande sind Aktienrückkäufe oder Buybacks, wie es an der Wall Street heißt, noch nicht so weit verbreitet. Aber auch immer mehr Dax-Konzerne kaufen ihre eigenen Anteilsscheine auf.

Autobauer Mercedes-Benz beispielsweise hat gerade bekannt gegeben, weitere drei Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien auszugeben und damit ein bestehendes Programm auf sieben Milliarden Euro aufzustocken. Auch bei DHL und Siemens laufen gigantische Rückkaufprogramme. Die ehemalige Deutsche Post gibt aktuell vier Milliarden für eigene Aktien aus. Siemens kauft bereits seit Jahren eigene Papiere, im Schnitt für eine Milliarde Euro pro Jahr.

Die Börsenexpertin Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Bestsellerautorin und langjährige Beobachterin des weltweiten Börsengeschehens. Die deutsche Aktienkultur ist ihr eine Herzensangelegenheit. Zuletzt ist ihr jüngstes Buch "Warum wirklich jeder entspannt reich werden kann" erschienen. Bei t-online schreibt sie über Investments und Finanztrends, die eine breit gestreute Basis-Geldanlage ergänzen. Sie erreichen sie auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Besonders engagiert in Sachen Buybacks ist die Allianz. Immer öfter ist mit einem Augenzwinkern zu lesen: lieber die Aktie als eine Lebensversicherung des Münchener Konzerns. Die Rendite ist besser, die Kosten sind niedriger. Gerade erst wurde ein neues Rückkaufprogramm in Milliardenhöhe bekannt gegeben.

Höherer Gewinn je Aktie dank Rückkaufprogramm

Aber warum überhaupt Aktienrückkäufe? Und was haben Sie als Aktionär oder Aktionärin davon? Durch den Rückkauf verringert sich die Zahl der ausstehenden Aktien. Mercedes, DHL, Siemens und die Allianz nehmen also Papiere vom Markt. Wenn nun die Zahl der ausstehenden Aktien sinkt, verteilt sich der Gewinn auf weniger Anteilsscheine. Der Gewinn je Aktie, eine wichtige Kennzahl für Investoren, steigt. Davon profitieren Sie. Denn Papiere mit hohem Gewinn je Aktie laufen an der Börse besser als andere. Damit sind die Buybacks ebenso wie regelmäßige Gewinnausschüttungen, also die Dividenden, ein legitimes Instrument. Denn das Kapital kommt in beiden Fällen den Aktionären zugute. Mehr zu Aktienrückkäufen lesen Sie hier.

Wie gut, das zeigt der Vergleich des S&P Buyback Index mit dem S&P 500. In den vergangenen Jahren hat die Buyback-Variante den normalen Index deutlich abgehängt. Das verwundert aber kaum angesichts der gigantischen Summen, die in den USA für Rückkäufe aufgewendet werden. Eine Billion US-Dollar entspricht fast 2,5 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung, also dem Wert aller amerikanischen Aktien. Dass solche Investments Kurstreiber sind, ist wenig überraschend. Amundi und Invesco bieten übrigens börsengehandelte Indexfonds (ETFs) auf den S&P 500 Buyback an. Das könnte eine spannende Beimischung in einem breit aufgestellten Aktiendepot sein.

Aktionäre profitieren sogar doppelt