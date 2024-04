Wenn ich alle paar Wochen in meine Heimat in den Landkreis Mayen-Koblenz fahre, um dort die schöne Mosel und Eifel auf dem Rennrad zu genießen, bespricht man hier auch Themen wie Inflation oder eben Geldanlage. Dass alles teurer wird, ist "auf dem Land" ebenso wie in der Stadt ein Topthema. Und in der Tat ist gemessen an der Inflation in den vergangenen Jahren vieles teurer geworden.