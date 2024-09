Aktien sind ein guter Baustein für die Altersvorsorge. Was aber tun mit dem Depot, wenn es so weit ist? So vermeiden Sie Fehler und machen es richtig.

Ob Sparplan oder Einmalanlage oder eben die Kombination aus beidem – wer mit Aktien für das Alter vorsorgt, stellt sich irgendwann die Frage: Was tun mit dem Depot, wenn es so weit ist? Alles verkaufen und auf Giro- oder Tagesgeldkonto packen? Auch wenn es wieder Zinsen gibt, ist das ganz sicher keine gute Idee. Es gibt bessere Alternativen.

Je praller das Depot am Ende, desto besser für Ihren unbeschwerten Lebensabend ohne finanzielle Sorgen. So viel ist sicher. Aber was heißt eigentlich "am Ende"? Endet Ihr Börsenengagement, Ihre Investitionsphase mit dem Renteneintritt? Und dann? Wohin mit dem Geld?

(Quelle: Michel Passin) Die Börsenexpertin Jessica Schwarzer ist Finanzjournalistin, Bestsellerautorin und langjährige Beobachterin des weltweiten Börsengeschehens. Die deutsche Aktienkultur ist ihr eine Herzensangelegenheit. Mitte März 2024 ist ihr siebtes Buch "Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien" im Börsenbuchverlag erschienen. Bei t-online schreibt sie über Investments und Finanztrends, die eine breit gestreute Basis-Geldanlage ergänzen. Sie erreichen sie auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Auch mit 65 können Sie noch langfristig investieren

Wie immer bei der Geldanlage kommt es hier auf Ihren Anlagetyp, Ihre Ziele und Ihren Anlagehorizont an. Denn Sie haben natürlich hoffentlich auch mit 65 oder 67 noch viele Jahre vor sich. Werden Sie nämlich 80, 90 oder sogar 100 Jahre alt, dann sind das schon einige Jahre im wohlverdienten Ruhestand – und damit ein recht üppiger Anlagehorizont. Sie können noch immer langfristig investieren. Warum das Geld also nicht weiter arbeiten lassen, zumindest teilweise?

Wenn Sie das Depot "brauchen", um Ihre Rentenlücke zu schließen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass Sie monatlich 1.000 Euro zusätzlich benötigen. Es fehlen also 12.000 Euro pro Jahr. Möglichkeit Nummer eins wäre natürlich, das gesamte Depot leerzuräumen und das Geld auf ein Sparkonto zu legen. Lassen Sie das lieber.

Möglichkeit Nummer zwei wäre, das Geld nicht auf ein Sparkonto zu legen, sondern in eine private Rentenversicherung zu stecken. Der Versicherer zahlt Ihnen dann eine Sofortrente bis zum Ende Ihres Lebens. Leider sind die Kosten hoch und die Renditen mau. Sie müssten schon steinalt werden, damit sich das auch nur ansatzweise lohnt.

Bleiben Sie investiert

Wählen Sie lieber eine der folgenden Varianten und bleiben Sie der Börse treu. Möglichkeit Nummer drei wäre es, dass Sie zwar nicht weiter neues Geld investieren und den Sparplan beenden, Ihre Aktien, Fonds- oder ETF-Anteile aber behalten. Sie könnten dann Jahr für Jahr beispielsweise im Januar Anteile für 12.000 Euro verkaufen und so Ihre Rentenlücke schließen.

Der Vorteil: Das verbleibende Kapital arbeitet weiter an der Börse, Sie profitieren noch immer von den Renditen an der Börse. Der Nachteil: Ihr Geld ist auch weiterhin den Risiken der Kapitalmärkte ausgesetzt. Es kann einen Crash geben oder auch nur eine schmerzhafte Korrektur. Niemand weiß, wie lange dann die Erholung dauert. Wollen Sie das im Alter noch? Das ist auch eine Frage Ihres Anlagehorizonts: Können Sie so einen Crash überhaupt noch aussitzen?

Noch einen weiteren Punkt sollten Sie bedenken: Irgendwann ist das Kapital aufgebraucht und das Depot leer.

Anzeige Zum Artikel passende Produkte Ausgewählt von unserem Börsenexperten Benjamin Feingold Amundi DAX UCITS ETF ETF LU2611732046 Zur Basisausstattung eines Depots gehören neben einem Anteil an Anleihen auch Standard-Aktien. Auf die deutschen Standardwerte kann mit dem Amundi DAX UCITS ETF einfach und preiswert investiert werden. Jetzt bei der Commerzbank ohne Kaufgebühr in Top Amundi ETFs investieren. Produktdetails einblenden Für wen geeignet? Mittel- bis Langfristanleger In welcher Marktsituation geeignet? Steigende DAX-Notierungen Risikoklasse: Mittel Laufende Gebühren: 0,08% p.a. Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF ETF LU2082999306 In ein ausgewogenes Depot gehört auch ein defensiver Anteil an Wertpapieren, etwa der Geldmarkt-ETF Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF. Damit profitieren Anleger von attraktiven Zinsen am Geldmarkt. Jetzt bei der Commerzbank ohne Kaufgebühr in Top Amundi ETFs investieren. Produktdetails einblenden Für wen geeignet? Mittel- bis Langfristanleger In welcher Marktsituation geeignet? Steigende Geldmarktkurse Risikoklasse: Moderat Laufende Gebühren: 0,10 % p.a.

Monatliche Auszahlung als Entsparplan

Möglichkeit Nummer vier automatisiert das Ganze mit einem Entnahme- oder Entsparplan. Das ist quasi der Sparplan rückwärts gedacht, als Auszahlplan. Bei manchen Banken heißt der Entnahmeplan auch Renta- oder Rentenplan. Auch bei diesen Möglichkeiten bleiben Sie investiert – mit allen Chancen und Risiken der Kapitalmärkte. Sie bekommen aber eine monatliche Auszahlung, ähnlich wie eine Rentenzahlung.

Die Dauer und die Höhe der Auszahlungen können Sie in der Regel sehr flexibel wählen und jederzeit anpassen, ähnlich wie bei einem Sparplan auch. Diese Variante bieten unter anderem Flatex, Smartbroker, Consorsbank, Trade Republik, Finvesto, S-Broker und Targobank an. Das Produkt ist noch relativ jung. Es kommen jedoch immer mehr Anbieter dazu. Vergleichen Sie aber unbedingt die Kosten – je günstiger, desto besser.

Entsparpläne mit und ohne Kapitalverzehr