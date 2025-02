Nutzen Sie die Apps großer Finanzportale? In Deutschland gehören dazu beispielsweise onvista, wallstreet:online oder ariva. Dort gibt es jeden Tag eine Übersicht, welche Aktien die Besucher am häufigsten suchen. Bei Brokern wie Lynx oder der Börse München lässt sich ebenfalls ermitteln, welche Aktien zu den Favoriten der Anleger gehören. Seit nunmehr zwei Jahren steht jeden Tag ganz oben ein Titel – Nvidia.

"Nvidia ist als beliebteste Aktie der Deutschen nicht zu knacken", erläutert Vanyo Walter auch die Daten vom Broker RoboMarkets. Doch die Rahmenbedingungen haben sich völlig verändert. Bis Sommer 2024 war Nvidia eine sichere Bank für Kurssteigerungen. Die Aktie eignete sich also für klassische Buy-and-hold-Anleger, also solche, die Aktien kaufen und behalten. Mittlerweile ist Nvidia etwas anderes.

Das beste Vehikel für Derivate

Nvidia ist in den letzten Monaten der perfekte Basiswert für den Derivatebereich geworden. Damit sind nicht nur Turbo-Optionsscheine für risikofreudige Anleger gemeint, sondern explizit auch Discountzertifikate oder Bonuspapiere für defensivere Anleger. "Denn die Volatilität bei Nvidia ist nach wie vor immens, aber der Kursschub nach oben scheint erst einmal beendet", so die Experten vom Lynx-Broker.

Daniel Saurenz ist Finanzjournalist, Börsianer aus Leidenschaft und Gründer von Feingold Research. Mit seinem Team hat er insgesamt mehr als 150 Jahre Börsenerfahrung und bündelt Börsenpsychologie, technische Analyse, Produkt- und Marktexpertise. Bei t-online schreibt er über Investments und die Lage an den Märkten, immer unter dem Fokus des Chance-Risiko-Verhältnisses für Anleger. Sie erreichen ihn auf seinem Portal www.feingoldresearch.de . Alle Gastbeiträge von Daniel Saurenz lesen Sie hier .

Rabatt bringt mehr Ruhe

Bei einem Discountzertifikat erhält der Käufer die Aktie mit einem Rabatt – in diesem Fall von immens hohen 21 Prozent zum aktuellen Kurs. Die Seitwärtsrendite liegt dagegen bei 25 Prozent p. a. bei einer Laufzeit bis Dezember 2025 und der Cap bei 120 US-Dollar . Dies bedeutet für Anleger, dass die Aktie von Nvidia – aktuell bei 123 US-Dollar – nur da bleiben muss, wo sie ist, und man streicht 25 Prozent Rendite ein. Und wenn der Kurs fallen sollte? Dann bewirkt der Discount, dass man erst bei Kursen unter 98 Dollar ins Minus fallen würde.

"Möglich ist dieses so interessante Auszahlungsprofil durch die hohe Volatilität bei Nvidia", so Franz-Georg Wenner von Indexradar. Dies ist sonst unter den ganz großen Aktien nur noch bei Tesla zu finden. Wir beschäftigen uns in unserem Börsenbrief unter feingoldresearch.de seit vielen Jahren mit Discountzertifikaten, da sie für Anleger ein sehr sinnvolles Vehikel im Depot sein können.