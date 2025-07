Auch bei der Rendite punkten aktive ETFs

Doch wie schneiden aktive ETFs bei ihrer Wertentwicklung ab? Schließlich genießen passive Indexfonds den Ruf, häufig besser zu performen als vergleichbare aktiv gemanagte Investmentfonds. Im vergangenen Jahr schafften es wieder nur wenige Investmentfonds, den Markt zu schlagen.

Im globalen Aktienbereich schnitten 91 Prozent der in Euro notierten aktiven Fonds schlechter ab als ihr Vergleichsindex, langfristig ist der Anteil noch größer. Das zeigen Daten des US-Finanzdienstleisters S&P Global. Dann doch lieber gleich in den Index investieren! Oder in einen aktiven ETF. Denn sie punkten auch bei der Rendite.

Die aktiven ETFs konnten tatsächlich mehr Rendite erwirtschaften. Das zeigt die Studie von ExtraETF. Selbst nach Abzug der Kosten stellten sich Privatanleger mit aktiven ETFs besser als mit einem Investment in passive ETFs. Fairerweise muss man aber anmerken, dass die wenigsten aktiven ETFs schon so lange am Markt sind, dass man eine wirklich aussagekräftige Analyse zur langfristigen Rendite machen kann.

Von den 281 handelbaren ETFs sind nur 66 länger als drei Jahre am Markt. Nur diese flossen in den Renditevergleich ein. Bei global anlegenden ETFs konnte eine Überrendite von mehr als fünf Prozentpunkten gegenüber passiven ETFs erzielt werden.

Aktive ETFs, die in US-Aktien investieren, schnitten zuletzt etwas schlechter ab als der breite US-Marktindex S&P 500. Dagegen konnten aktive ETFs mit Fokus auf europäische Aktien den Vergleichsindex MSCI Europe um 0,5 Prozentpunkte übertreffen. Wie sich aktive ETFs langfristig entwickeln, lässt sich derzeit aber noch nicht zuverlässig sagen.

Anleger nutzen aktive ETFs vor allem als Beimischung

Die befragten Anleger aus der Studie scheinen großes Vertrauen in die neuen Produkte zu haben. Mehr als ein Viertel der Befragten hat bis zu 5.000 Euro in aktive ETFs investiert. 15,9 Prozent sogar zwischen 20.000 und 50.000 Euro.

Größte Motivation, in aktive ETFs zu investieren, ist der Wunsch nach aktivem Management und der Maximierung der Rendite (55,3 Prozent und 45,2 Prozent). Mehr als drei Viertel der Anleger nutzen aktive ETFs als Beimischung zum Portfolio.

Sind aktive ETFs die bessere Wahl?

Aktiv oder passiv? Diese Frage stellt sich inzwischen auch bei ETFs. Und das ist gut so: Denn aktive ETFs kommen bei Anlegern zunehmend gut an und schneiden teils besser ab als ihre passiven Pendants – zumindest, soweit sich das nach rund drei Jahren beurteilen lässt. Liegt das nur an den niedrigeren Kosten? Oder steckt mehr dahinter?