Beim Begriff "Pendlerpauschale" denken die meisten an Steuervorteile für Auto- und Bahnfahrer – schließlich bringt die Entfernungspauschale, wie sie offiziell heißt, umso mehr Ersparnis, je länger der Arbeitsweg ist. Schauen Fahrradfahrer und Fußgänger also in die Röhre?