Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Was passiert, wenn meine Depotbank pleite ist?

Spätestens seit dem Kollaps der US-amerikanischen Großbank Lehman Brothers, dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008, dürfte Anlegern bewusst sein: Banken sind nicht vor dem Bankrott gefeit. Auch aus der jüngeren Vergangenheit gibt es Beispiele, die zumindest nachdenklich machen – etwa den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank 2023, die größte Bankenpleite in den USA seit 2008, oder das Straucheln der Credit Suisse im selben Jahr, die letztlich von der UBS übernommen werden musste.

So fragt sich denn auch ein t-online-Leser, was eigentlich mit Wertpapieren wie Investmentfonds oder Indexfonds (ETFs) passiert, wenn die Depotbank oder der Fondsanbieter pleitegeht. Ist sein Geld dann weg?

Keine Sorge: Wertpapiere zählen zum sogenannten Sondervermögen. Die Investmentgesellschaft muss das Geld, das Sie bei ihr in Fonds oder ETFs angelegt haben, unabhängig von ihrem Unternehmensvermögen aufbewahren. So schreibt es § 92 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vor. Dafür hinterlegt sie es in der Regel bei einer unabhängigen Depotbank.