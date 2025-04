Frag t-online Mini-Rente: Muss ich trotzdem Krankenkassenbeitrag zahlen?

Von t-online , cho 22.04.2025 - 06:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rentnerpaar spricht über Rechnungen: Krankenkassenbeiträge können im Ruhestand das Budget belasten. (Quelle: Halfpoint/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um den Krankenkassenbeitrag bei niedriger Rente.

Auch für Rentner gilt in Deutschland Krankenversicherungspflicht. Doch was gilt, wenn die Rente sehr niedrig ausfällt? "Kann ich mich dann vom Krankenkassenbeitrag befreien lassen?", fragt ein t-online-Leser. Die Antwort lautet, wie so oft im Leben: Es kommt darauf an.

Grundsätzlich gilt: Erfüllen Sie die sogenannte Vorversicherungszeit in der gesetzlichen Krankenversicherung, gilt für Sie die Pflichtmitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR). Die KVdR ist keine eigenständige Krankenkasse, sondern bezeichnet nur Ihren Status als Pflichtversicherter. Sie haben weiterhin die freie Kassenwahl, können also beispielsweise einfach bei Ihrer jetzigen Krankenkasse bleiben.

Die Vorversicherungszeit erreichen Sie, wenn Sie in der zweiten Hälfte Ihres Erwerbslebens mindestens 90 Prozent in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren – ob verpflichtend, freiwillig oder über die Familienversicherung, ist egal. Haben Sie Kinder, werden Ihnen dafür jeweils pauschal drei Jahre bei der Vorversicherungszeit angerechnet.

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten? Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite. Vielen Dank für Ihre Frage. Sie haben eine E-Mail von uns erhalten. Ihre Frage Ihre Daten Ihre Frage * 0 / 200 Name* E-Mail-Adresse für rückfragen* Beim Absenden des Formulars trat ein Fehler auf. Bitte versuchen Sie es erneut. Nächster Schritt zurück absenden Weitere Fragen stellen Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google. * Pflichtfeld Datenschutzhinweis

Die Bestätigung, ob Sie für die Pflichtversicherung in der Krankenversicherung der Rentner infrage kommen, erhalten Sie von Ihrer Krankenkasse. Diese prüft, sobald Sie den Rentenantrag gestellt haben. "Wünschen Sie keine Versicherungspflicht in Ihrer Krankenkasse, können Sie sich innerhalb von drei Monaten von dieser befreien lassen", sagt Gundula Sennewald von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Allerdings nur, sofern Sie anderweitig krankenversichert sind.

Sie können sich also nicht einfach nur deshalb befreien lassen, weil Sie den Krankenkassenbeitrag nicht mehr zahlen möchten. Auch eine Befreiung zugunsten einer beitragsfreien Familienversicherung sei nicht möglich, so Sennewald. Die Alternative zur gesetzlichen Krankenversicherung, der Wechsel in eine private Krankenkasse, geht in der Regel noch mit deutlich höheren Beiträgen einher – dürfte für den Leser also auch keine Option sein.