Entscheidend zu wissen: Der für Wohn-Riester entnommene Betrag muss, wie die Riester-Rente auch, nachgelagert versteuert werden – also erst bei Renteneintritt. Um die spätere Steuer berechnen zu können, wird die entnommene Summe auf dem sogenannten Wohnförderkonto eingebucht und bis zum Renteneintritt mit jährlich zwei Prozent verzinst. "Die Leserin muss am Ende nicht nur die Entnahmesumme, sondern auch die darauf aufgelaufenen Zinsen versteuern", sagt Udo Reuss, Steuerexperte bei Wiso Steuer .

Riester-Sparer können aus zwei Steuervarianten wählen

Dem Experten zufolge ist es in diesem Fall möglich, zu einem späteren Zeitpunkt noch einen Antrag auf Einmalbesteuerung zu stellen. "In dem Fall werden vom noch nicht besteuerten Betrag 30 Prozent Rabatt abgezogen; der Rest wird im betreffenden Jahr versteuert."

Jährliche versus einmalige Steuer: ein Beispiel

Das gilt für die Steuererklärung

"Der Anbieter Ihres Riester-Vertrags muss den jährlich zu versteuernden Betrag aus Ihrem Wohnförderkonto elektronisch an die Finanzverwaltung melden. Wählen Sie die Einmalbesteuerung, wird der Auflösungsbetrag Ihres Wohnförderkontos übermittelt", erläutert Reuss. Die Angaben müssen Sie in der Anlage RAV/bAV eintragen. Alternativ können Sie mithilfe von Steuerprogrammen wie WISO Steuer die Daten automatisch abrufen. "Sind die Angaben korrekt, müssen Sie hierzu in Ihrer Steuererklärung nichts weiter angeben", so Reuss.