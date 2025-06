Umzug in betreutes Wohnen: Was kann ich von der Steuer absetzen?

So könnten Betroffene die Kosten für Pflege, Unterkunft und Verpflegung als außergewöhnliche Belastung absetzen, wenn die Pflegebedürftigkeit medizinisch nachgewiesen ist – etwa durch ein ärztliches Attest oder eine Bescheinigung der Pflegekasse. Betroffene sollten sicherstellen, dass die Leistungen auf der Rechnung getrennt ausgewiesen werden.

Pflegegeld und Haushaltsersparnis werden angerechnet

Was die Unterbringungskosten angeht, können diese laut Holz nur dann steuerlich berücksichtigt werden, wenn der Aufenthalt ausschließlich aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist – also krankheits- oder pflegebedingt. "Übernimmt hingegen die Krankenkasse Leistungen, müssten diese vorher abgezogen werden – ebenso wie das Pflegegeld", so die Expertin.