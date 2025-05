Das bedeutet der Buchstabe in der Seriennummer von Geldscheinen

Haben Sie sich Ihre Euroscheine einmal genauer angesehen und eine Seriennummer mit R oder X entdeckt? Wir erklären, was die Buchstaben bedeuten.

Euroscheine sind voller Symbolik. Da sind die fiktiven Brücken und die Fenster und Tore. Hinzu kommen eine schematische Europakarte und viele weitere Gestaltungselemente. Auf der Rückseite sieht man in der oberen rechten Ecke eine horizontale Seriennummer in schwarzer Farbe. Was die Buchstaben bedeuten, erfahren Sie hier.