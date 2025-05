An den Börsen geht es in diesen Wochen auf und ab. Im Zusammenhang mit Verlusten aus Aktienverkäufen wollte ein t-online-Leser wissen: "Meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Freistellungsauftrag bei der Bank gestellt. Werden in der Steuerbescheinigung der Bank am Ende des Jahres meine Verluste aus Aktienverkäufen mit den Gewinnen aus Aktienverkäufen meiner Frau verrechnet oder mein Verlust separat in das Folgejahr vorgetragen?"