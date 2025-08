Wer in Deutschland Kinder erzieht, kann sich das zum Teil bei der gesetzlichen Rente anrechnen lassen. Bisher gelten dabei allerdings noch Unterschiede, je nachdem, wann die Kinder geboren wurden. Mit der sogenannten Mütterrente III will die Bundesregierung diese Lücke schließen. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt bereits vor.

Mütterrente ist keine eigene Rentenart

Insofern gilt: Ja, das Plus durch die Mütterrente kommt erst dann bei Ihnen an, sobald Ihnen die Altersrente ausgezahlt wird. Ein früherer Auszahlungszeitpunkt, etwa in Form einer Einmalzahlung, ist nicht möglich. Auch wenn Sie viele Jahre vor Rentenbeginn Kinder erzogen haben, wirkt sich das erst mit Rentenbeginn finanziell aus.

Wer hat Anspruch auf Mütterrente?

Anspruch auf die Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten haben in der Regel Mütter, da sie meist die Hauptverantwortung in den ersten Lebensjahren des Kindes getragen haben. In Ausnahmefällen, etwa wenn der Vater die Erziehung übernommen hat, kann auch ihm die Zeit angerechnet werden. Maßgeblich ist, wer das Kind in den ersten Lebensjahren überwiegend betreut und erzogen hat.