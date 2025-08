Rentner an der Uferpromenade: Zehntausende verbringen ihren Ruhestand nicht in Deutschland. (Quelle: aldomurillo/getty-images-bilder)

Die Antwort kennt Olesja Hess , Steuerexpertin bei Wiso Steuer . Auch, wenn der Wohnsitz in einem anderen Land liegt, "kann es gut sein, dass Sie weiterhin deutsche Einkommensteuer auf Ihre Renten zahlen müssen", so Hess. "Entscheidend ist, ob Deutschland überhaupt das Recht hat, Ihre Rente zu besteuern."

Gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen?

"Leben Sie zum Beispiel in einem Land, in dem laut DBA nur der Wohnsitzstaat Ihre Rente versteuern darf (z. B. USA bei Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung), dann fällt in Deutschland keine Steuer mehr auf diese Rente an", so Expertin Hess.