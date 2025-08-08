t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenFrag t-online | Ihr Geld

Rente: Gilt Versorgungsausgleich bei Scheidung auch für Rentner?

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSängerin trauert um Vater ihrer Kinder
TextRussland bietet Kinder in Onlinekatalog an
TextKurioses Parfüm-Verbot in Getränkemarkt
TextWechsel: Müller suchte Rat bei Kollegen
TextBremsenhersteller will Stellen streichen

Frag t-online
Meine Frau möchte sich scheiden lassen – muss ich Rente abgeben?

  • Christine Holthoff
Von Christine Holthoff
08.08.2025 - 06:00 UhrLesedauer: 2 Min.
Ärger zwischen älterem Paar: Bei einer Scheidung wird grundsätzlich ein sogenannter Versorgungsausgleich durchgeführt.Vergrößern des Bildes
Ärger zwischen älterem Paar: Bei einer Scheidung wird grundsätzlich ein sogenannter Versorgungsausgleich durchgeführt. (Quelle: Jacob Wackerhausen/getty-images-bilder)
News folgen

Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um den Versorgungsausgleich.

Wer eine Ehe eingeht, bindet sich dabei nicht nur an einen anderen Menschen, es gehen damit auch bestimmte Rechte und Pflichten einher. Und die können selbst dann noch gelten, wenn die Bindung zur Person wieder aufgelöst werden soll. Das ahnt auch ein t-online-Leser, dessen Frau sich von ihm scheiden lassen möchte. Er möchte wissen: "Muss ich noch Rentenpunkte an meine künftige Ex-Frau abgeben? Ich befinde mich schon in Rente."

Loading...

Versorgungsausgleich gilt auch für Rentner

Grundsätzlich gilt: Bei einer Scheidung wird in Deutschland in der Regel ein sogenannter Versorgungsausgleich durchgeführt. Das bedeutet, dass die während der Ehezeit erworbenen Rentenansprüche beider Ehepartner verglichen und hälftig unter ihnen aufgeteilt werden. Dabei werden alle Altersvorsorgeansprüche berücksichtigt, also sowohl gesetzliche Rentenpunkte als auch etwaige betriebliche oder private Rentenanwartschaften. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auch wenn Sie selbst bereits Rente beziehen und Ihre Frau noch berufstätig ist, findet dieser Ausgleich statt. Entscheidend ist nicht, ob jemand bereits in Rente ist, sondern welche Rentenansprüche in der Ehezeit entstanden sind. Das Familiengericht ermittelt dazu die während der Ehe erworbenen Rentenpunkte beider Partner und überträgt, sofern ein Ungleichgewicht besteht, einen Teil der Ansprüche auf den jeweils anderen.

Haben Sie auch eine Frage an unsere Experten?Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen rund um das Thema Geld zur Seite.
Ihre FrageIhre Daten
0/200
Info Icon
Wählen Sie ein Thema, das auch andere Leser interessiert. Unsere Redaktion recherchiert unabhängig und gewissenhaft, bietet jedoch keine individuelle Anlage- oder Steuerberatung an. Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt. Es gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google.
* PflichtfeldDatenschutzhinweis

Was bedeutet das konkret für den Leser?

"Sollten Sie während der Ehe die höheren Rentenansprüche erworben haben, werden Sie Ansprüche an Ihre Frau abgeben müssen", sagt Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung Bund t-online. Das geschieht in der Regel dadurch, dass Ihre eigene Rente entsprechend gekürzt wird. Ihre Frau hat später, wenn sie selbst in Rente geht, einen entsprechend erhöhten Rentenanspruch.

Die Kürzung Ihrer Rente erfolgt jedoch erst ab dem Zeitpunkt, zu dem der Versorgungsausgleich rechtskräftig ist. Falls die Scheidung also erst in naher Zukunft erfolgt, ändert sich zunächst nichts an Ihrer Rente. Sobald das Familiengericht die Scheidung inklusive Versorgungsausgleich rechtskräftig beschließt, passt die Deutsche Rentenversicherung Ihre Rente entsprechend an.

Gibt es Ausnahmen vom Versorgungsausgleich?

Unter Umständen kann der Versorgungsausgleich aber auch entfallen. "Als Ehepartner haben Sie die Möglichkeit, mit einer gemeinsamen Vereinbarung den Versorgungsausgleich ganz oder teilweise auszuschließen", sagt Braubach. Das Familiengericht muss diesen Verzicht allerdings genehmigen. Auch kann der Versorgungsausgleich bereits im Ehevertrag ausgeschlossen worden sein.

Verwendete Quellen
  • Schriftliche Antwort von Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung Bund
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandRenteRentenpunkte
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom