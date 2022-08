Rente mit 70: "Dass bei uns länger gearbeitet werden muss, muss jedem klar sein"

Die meisten schlagen sich auf die Seite der Kommentatorin gegen eine Steigerung des Renteneintrittsalters. Auch das Pro erhält teilweise Zuspruch. Viele Leser stellen das Konzept Rente grundsätzlich in Frage.

"Längere Lebensarbeitszeit ist jedem zuzumuten"

Seine Begründung: "Sie hat nicht nur zu verringerten Einnahmen in der Rentenkasse geführt, sondern darüber hinaus enormen volkswirtschaftlichen Schaden angerichtet, da sie den ohnehin vorhandenen Fachkräftemangel noch verstärkt hat. Besonders die aufgeführte Begründung mit der angeblich schweren Arbeit lasse ich so nicht gelten. In allen Lebensbereichen haben wir heute Hilfsmittel die uns die Arbeit gegenüber früherer Zeit verbessern."