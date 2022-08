Steuerklasse 4: Das sind die Abzüge in Prozent

Aktualisiert am 15.08.2022 - 14:11 Uhr

Aktualisiert am 15.08.2022 - 14:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Das wird Ihnen in Steuerklasse 4 vom Lohn abgezogen

Die Steuerklasse 4 bietet sich für Ehepaare und Lebenspartner an, die in etwa gleich viel verdienen. Mit diesen Abzügen vom Gehalt müssen Sie dann rechnen.

Wie viel netto auf Ihrem Konto ankommt, hängt auch von Ihrer Lohnsteuerklasse ab. Sind Sie verheiratet oder leben Sie in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, stuft Sie das Finanzamt automatisch in Steuerklasse 4 ein. Wir zeigen, was Ihnen dabei alles vom Gehalt abgezogen wird.