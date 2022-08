Steuerklasse 5: Abzüge in Prozent – wie viel ist es?

Wie hoch sind die Steuerfreibeträge in Steuerklasse 5?

Fast alle Steuerklassen kennen Steuerfreibeträge. Diesen Teil Ihres Einkommens müssen Sie nicht versteuern. Je höher die Freibeträge also ausfallen, desto weniger Steuern zahlen Sie. In Steuerklasse 5 können Sie allerdings weder den Grundfreibetrag noch den Kinderfreibetrag geltend machen. Die Besteuerung greift in Steuerklasse 5 also deutlich früher. Mehr zur Steuerklasse 5 lesen Sie hier.