Elterngeld und Steuerklasse 5: Lohnt ein Wechsel?

Welche Steuerklasse bringt am meisten Elterngeld?

Planen Sie, in Elternzeit zu gehen, empfiehlt es sich, in eine Steuerklasse zu wechseln , bei der Sie ein höheres Nettoeinkommen erzielen. Denn das Elterngeld berechnet sich auf Grundlage Ihres Nettogehalts vor der Geburt.

Die günstigste Steuerklasse dafür ist die Steuerklasse 3 (mehr dazu hier). In dieser befinden sich in Deutschland üblicherweise eher die Ehemänner als die Ehefrauen, da sie immer noch deutlich mehr verdienen. Die Frauen sind dann in Steuerklasse 5 veranlagt. Diese Lohnsteuerklassenkombination lohnt sich, sobald ein Ehepartner mindestens 60 Prozent des gemeinsamen Bruttolohns verdient. Unterm Strich steigt so das Haushaltsnettoeinkommen.