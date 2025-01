Aktualisiert am 21.01.2025 - 18:41 Uhr

Hund und Katze: In manchen Fällen beteiligt sich das Finanzamt an den Kosten der Tierhaltung.

Sie brauchen Futter, müssen zum Tierarzt oder kosten Steuern – Haustiere gehen mit der Zeit ganz schön ins Geld. Wir zeigen, was Sie absetzen können.

Ob Katze, Hund, Hamster, Vogel oder Fisch – in vielen deutschen Haushalten leben Haustiere. Sie haben eines gemeinsam: Sie kosten Geld. Bestimmte Kosten, die mit der Tierhaltung verbunden sind, lassen sich jedoch von der Steuer absetzen. Wir zeigen, was möglich ist – und was nicht.