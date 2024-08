Beamte sind grundsätzlich steuerpflichtig, müssen ihr Einkommen also versteuern. Dafür behält ihr Dienstherr wie jeder andere Arbeitgeber auch jeden Monat einen Teil des Gehalts ein, um ihn als Lohnsteuer an das Finanzamt abzuführen. Gelten also bei der Steuererklärung dieselben Regeln wie für Arbeitnehmer?