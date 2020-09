Wegen Corona-Pandemie

Luxus-Modekonzern Escada will Insolvenzantrag stellen

01.09.2020, 14:47 Uhr | mak, t-online

Air Berlin, Schlecker, Germania – große deutsche Unternehmen, die in den vergangenen Jahren Insolvenz anmelden mussten. Aber was heißt das eigentlich? Und wer bekommt das restliche Vermögen des Unternehmens? t-online.de klärt auf. (Quelle: t-online.de)

Insolvenz: Wann ein Unternehmen insolvent ist und was das bedeutet

Die Corona-Krise trifft auch die Luxusindustrie – so auch die deutsche Mode- und Schmuckmarke Escada. Das Unternehmen will offenbar einen Insolvenzantrag stellen. Nicht zum ersten Mal.

Neben Wirecard stellt nun ein weiteres Unternehmen aus dem kleinen Aschheim bei München einen Insolvenzantrag: Das Luxus-Modeunternehmen Escada plant diesen Schritt am Dienstag. Das berichtet die "Wirtschaftswoche" mit Verweis auf einen Brief an die Mitarbeiter.

Telefonisch war Escada bislang nicht zu erreichen. Grund für die Insolvenz sei die Corona-Krise, zitiert die "Wirtschaftswoche" aus dem Brief. Doch schon vor der Pandemie sah es lange nicht gut aus für das Unternehmen. Escada hatte bereits 2009 Insolvenz angemeldet, nach mehreren Inhaberwechseln übernahm der US-Investor Regent 2019 die Firma.

Corona-Krise als "Plage für Branche"

Kurz vor der Pandemie sah es offenbar wieder besser aus. Escada "war auf dem Weg, die gesetzten Ziele zu übertreffen, bevor die globale Covid-19-Pandemie ausgebrochen ist", zitiert das Magazin aus dem Brief. Das sei "eine Plage für die gesamte Luxusmodebranche und den Einzelhandel."

Escada vertreibt nicht nur Luxusmode wie Mäntel, Kleider oder Gürtel, sondern etwa auch Uhren und Schmuck. Zu den Kundinnen gehörte auch die britische Prinzessin Diana.