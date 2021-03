Neue Studie

So viel könnte die Blockade des Suezkanals kosten

26.03.2021, 13:48 Uhr | mak, rtr, dpa

Der für den Welthandel entscheidende Suezkanal ist seit mehreren Tagen von einem riesigen Containerschiff blockiert. Nun hat die Allianz ausgerechnet, wie teuer die Blockade ist.

Eine anhaltende Blockade des Suezkanals kostet jede Woche sechs bis zehn Milliarden Dollar. Das hat Europas größter Versicherer Allianz in einer Studie errechnet.



Schon die Unterbrechungen der Lieferketten seit Anfang des Jahres durch Engpässe etwa bei Containern oder Halbleitern könnten das Wachstum im Handel deutlich bremsen, heißt es in der Studie, die Reuters am Freitag vorlag. Die aktuelle Blockade sei nun der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringe. Die Lieferzeiten seien daher momentan länger als im Pandemie-Jahr 2020.

Im Suezkanal sitzt der riesige Frachter "Ever Given" fest. Einem Medienbericht zufolge soll er am Wochenende wieder flott gemacht werden. Zuletzt gab es aber auch Warnungen, es könnte Wochen dauern.



Viele Schiffe warten auf Durchfahrt

Auch das niederländische Bergungsunternehmen Boskalis hält die baldige Freilegung des Schiffes für schwierig. Man versuche jetzt mit einem doppelten Ansatz, die "Ever Given" freizubekommen, sagte ein Sprecher des Unternehmens der niederländischen Agentur ANP am Freitag. Die Firma ist an der Bergung beteiligt.

Die 400 Meter lange "Ever Given" soll nun von zwei Seiten losgelöst werden. Zum einen wird nach Darstellung des Sprechers Sand unter dem Schiff an den Seiten des Kanals weggebaggert. Außerdem soll das Gewicht des Schiffes durch Abpumpen von Brandstoff verringert werden.

Der Suezkanal ist eine der verkehrsreichsten und wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt. Zuletzt stauten sich dort mehr als 200 Schiffe in beide Richtungen.