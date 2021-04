Starker Export

Chinas Wirtschaft wächst im Rekordtempo

16.04.2021, 08:10 Uhr | rtr

Ein Impfzentrum in Peking (Symbolbild): Die chinesische Wirtschaft wächst deutlich. (Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa)

China erholt sich von der Corona-Pandemie. Im ersten Quartal ist die chinesische Wirtschaft so stark gewachsen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das hat einen bestimmten Grund.

Die chinesische Wirtschaft ist Anfang 2021 trotz Corona-Krise so stark gewachsen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen Januar und März um 18,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das nationale Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte.

Der Exportweltmeister profitiert derzeit von einer steigenden Nachfrage nach seinen Produkten. Das Land stellt viele Güter her, die in der Corona-Pandemie weltweit gefragt sind – etwa Medizinausrüstung wie Masken oder Laptops und Bildschirme für das Homeoffice. Auch die Binnennachfrage hat sich erholt, wozu die Regierung mit Konjunkturprogrammen beitrug.

China als Konjunktur-Lokomotive

Die chinesische Wirtschaft war 2020 wegen der Corona-Krise mit 2,3 Prozent so langsam gewachsen wie seit mehr als vier Jahrzehnten nicht mehr. In diesem Jahr dürfte sich der Aufschwung erheblich verstärken: Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt China ein kräftiges Wachstum von 8,4 Prozent voraus.

Von der guten Konjunktur ihres wichtigsten Handelspartners profitiert auch die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Industriepräsident Siegfried Russwurm nannte deshalb China jüngst auf der Hannover-Messe neben den USA als wichtigste Konjunktur-Lokomotive.