Halbjahreszahlen

Volkswagen erwirtschaftet Rekordgewinn

29.07.2021, 11:20 Uhr | dpa-AFX

Volkswagen-Logo an einem Autohaus (Symbolbild): Der Automobilkonzern hat in der ersten Jahreshälfte Gewinn in Höhe von elf Milliarden Euro erwirtschaftet. (Quelle: imago images)