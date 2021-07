Belastungen durch Lockdown

Bierkonsum im ersten Halbjahr eingebrochen

30.07.2021, 16:15 Uhr | fho, t-online

Anstoßen im Biergarten (Symbolbild): In der ersten Jahreshälfte 2021 ist der Bierabsatz weiter eingebrochen. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Der Bierdurst der Deutschen wird weniger: Der Absatz von Bier ist in der ersten Jahreshälfte um 113,4 Millionen Liter gesunken. Alkoholfreie Alternativen und Mischgetränke wurden hingegen beliebter.

Der Bierabsatz ist in der ersten Jahreshälfte um 2,7 Prozent zurückgegangen. Das entspricht 113,4 Millionen Liter. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit.

Die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager verkauften in den ersten sechs Monaten rund 4,2 Milliarden Liter Bier. In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) eingeführte Bier nicht enthalten.

Vor allem bei den Deutschen selbst scheint der Bierdurst weniger geworden zu sein. Insgesamt 80,4 Prozent des Absatzes waren für den Inlandsverbrauch bestimmt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 sank der Inlandsverbrauch dabei um 4,9 Prozent auf 3,3 Millionen Liter.



Die restlichen 19,6 Prozent, das entspricht 816,6 Millionen Litern Bier, wurden als Export oder Haustrunk abgesetzt. Hier konnte die Bierbranche ein Plus von 7,7 Prozent erzielen.

Alkoholfreie Alternativen und Mischgetränke kamen hingegen gut an. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Absatz hier um 8,4 Prozent. Mit insgesamt 238,9 Millionen Litern macht dieses Segment aber nur 5,7 Prozent der Gesamtmenge aus.

Corona-Krise trifft die Brauereien schwer

Die Corona-bedingten Schließungen von Gaststätten und Hotellerie schlugen sich besonders in den Zahlen für Januar (-27 Prozent) und Februar (-19,1 Prozent) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durch. Ebenfalls deutlich zeigen sich das bessere Wetter und die schrittweisen Öffnungen in den Zahlen.



Im März 2021 tranken die Deutschen 12,4 Prozent mehr Bier als ein Jahr zuvor, im Juni waren es 11,2 Prozent mehr. Langfristig betrachtet sinkt der Bierkonsum kontinuierlich.