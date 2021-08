Um rund 25 Millionen Euro

Optikerkette Fielmann erwartet deutlichen Gewinnanstieg

26.08.2021, 10:44 Uhr | dpa

Das Optikerunternehmen Fielmann gibt sich optimistisch: Der Brillenkonzern erwartet einen Gewinn von mehr als 200 Millionen Euro im laufenden Jahr – und das trotz Corona.

Der Optikerkonzern Fielmann erwartet im laufenden Jahr einen deutlichen Gewinnanstieg. Das Vorsteuerergebnis soll von 175,5 Millionen auf mehr als 200 Millionen Euro steigen, wie das Unternehmen bei der Vorlage detaillierter Zahlen zum ersten Halbjahr am Donnerstag in Hamburg mitteilte.



Damit zeigte sich das Unternehmen etwas optimistischer als im Juli, als es für das laufende Jahr etwa 200 Millionen Euro prognostiziert hatte. Beim Außenumsatz wird weiterhin von mehr als 1,9 Milliarden Euro ausgegangen.

Bei den Zahlen zum ersten Halbjahr gab es im Vergleich zu den im Juli mitgeteilten vorläufigen Werten kaum Änderungen. Der Außenumsatz stieg im Vergleich zum coronabelasteten Vorjahreszeitraum um 29 Prozent auf knapp 920 Millionen Euro, der Gewinn vor Steuern stieg um 156 Prozent auf 96 Millionen Euro. Dabei profitierte Fielmann von den Lockerungen der Corona-Maßnahmen sowie von Zukäufen.

Fielmann will 2021 weiter knapp 100 Millionen Euro in seine Niederlassungen investieren. Im Juni hatte der Konzern in Prag die erste Filiale in Tschechien eröffnet und ist damit nun in 16 Märkten vertreten.