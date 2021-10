Chinesische Übernahme

Bankhaus Lampe geht in Fusion auf

01.10.2021, 11:43 Uhr | rtr

Filiale des Bankhaus Lampe (Archiv): Der Name verschwindet nach der Übernahme durch eine konkurrierende Bank. (Quelle: Müller-Staufenberg/imago images)

Ab diesem Freitag gibt es das private Bankhaus Lampe nicht mehr: Ein großer chinesischer Konzern hat das Unternehmen geschluckt und in eine seiner eigenen Banken integriert. Die Mitarbeiter können trotzdem aufatmen.

Das Bankhaus Lampe gehört der Vergangenheit an. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das private Bankhaus übernommen – aber zumindest ein Teil der geschluckten Bank scheint bestehen zu bleiben. Das neue Unternehmen nennt sich in Zukunft "Hauck Aufhäuser Lampe".



Das fusionierte Institut ging am Freitag an den Start, nachdem die Aufsichtsbehörden den Zusammenschluss genehmigt haben, wie Hauck & Aufhäuser mitteilte. Hauck Aufhäuser Lampe kommt mit rund 1.300 Mitarbeitern auf eine Bilanzsumme von mehr als zehn Milliarden Euro.



Bankhaus mit Beteiligung von Dr. Oetker

Geführt wird die Bank vom bisherigen Hauck & Aufhäuser-Chef Michael Bentlage. Er bezeichnete die Übernahme als "historischen Meilenstein für unsere Wachstumsstrategie". Der Bielefelder Nahrungsmittelkonzern Oetker, der seit 1949 am Bankhaus Lampe beteiligt war, hatte bereits im Frühjahr 2020 den Zuschlag an Hauck & Aufhäuser erteilt. Damals war von einem Kaufpreis von rund 250 Millionen Euro die Rede. Das Bankhaus selbst hat eine noch längere Tradition: Seine Wurzeln gehen bis in das Jahr 1852 zurück.

Hauck & Aufhäuser gehört seit fünf Jahren dem chinesischen Mischkonzern Fosun. Die Bank ist selbst 1998 aus dem Zusammenschluss der Frankfurter Privatbank Hauck & Sohn mit dem Münchner Bankhaus Aufhäuser entstanden. Das 1852 gegründete Bankhaus Lampe erwirtschaftete mit einer Bilanzsumme von 3,86 Milliarden Euro einen Nettogewinn von 4,3 Millionen Euro. Alle Mitarbeiter sollen übernommen werden.