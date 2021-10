Vor Weihnachtsgeschäft

Spielzeugproduzent Hasbro kämpft mit Lieferengpässen

26.10.2021, 15:09 Uhr | rtr

Monopoly: Das beliebte Brettspiel gibt es in zahlreichen Spezialversionen so wie hier in der Thüringer-Wald-Fassung. (Quelle: imago images)