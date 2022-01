Mitte Februar

Tesla-Chef Musk kommt nach Deutschland

18.01.2022, 10:02 Uhr | rtr, dpa

Bald sollen die ersten Fahrzeuge vom Band der Gigafabrik in Grünheide rollen – aktuell wartet Tesla noch auf eine endgültige Baugenehmigung. Nun hat Firmenchef Musk angekündigt, nach Deutschland zu kommen.

Tesla -Chef Elon Musk will Mitte Februar erneut nach Berlin reisen. Das teilte Musk in der Nacht zu Dienstag per Twitter mit und nahm damit Bezug auf Spekulationen, dass er bereits diese Woche anreisen könnte. Tesla war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Der weltgrößte Elektroautobauer errichtet im brandenburgischen Grünheide ein großes Autowerk und eine Batteriefabrik. Bisher gibt es noch keine endgültige Baugenehmigung. Mit dieser wird jederzeit gerechnet, alle dafür notwendigen Unterlagen wurden inzwischen eingereicht.



Ursprünglich sollten bereits Ende 2021 die ersten Teslas vom Band rollen, wie Musk ankündigte. Daraus wurde jedoch nichts. Bislang werden in der Fabrik schon Fahrzeuge produziert, aber über interne Tests.



Der Start der Massenproduktion war laut Tesla stets für 2022 geplant. Musk begleitet den Bau eng und war bereits mehrmals vor Ort – unter anderem zu einem sogenannten Gigafest im Oktober.