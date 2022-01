Zehn Jahre Firmenpleite

Comeback von Schlecker: Wollen Sie neue Filialen?

22.01.2022, 11:54 Uhr | t-online, Mth

Jahrzehntelang prägte Schlecker die Geschäftsstraßen deutscher Städte und Dörfer. Vor zehn Jahren ging das Unternehmen allerdings pleite. Wie blicken Sie auf die bekannte Drogeriemarktkette zurück und wie fänden Sie ein Comeback?

Schlecker war in den siebziger, achtziger und neunziger Jahren eine der größten unternehmerischen Erfolgsgeschichten aus Deutschland. Mit über 14.000 Filialen war sie die größte Drogeriemarktkette Europas. Nach der Jahrtausendwende beschmutzten jedoch Skandale den guten Ruf der Marke. Außerdem verirrten sich immer weniger Kunden in die Märkte.

Am 23. Januar 2012, vor zehn Jahren also, meldete Schlecker Insolvenz an. Tausende von arbeitslos gewordenen "Schlecker-Frauen" waren Gesprächsstoff in den folgenden Wochen. Anton Schlecker und seine Kinder Meike und Lars wurden wegen vorsätzlichen Bankrotts verurteilt.

Schon 2022 könnte Schlecker ein Comeback erleben. Ein österreichisches Unternehmen will die Marke wieder groß machen. Neben der typischen Drogerie sollen zudem Produkte des täglichen Bedarfs sowie Baumarktartikel in den Regalen liegen.

Wie würden Sie eine Schlecker-Wiederbelebung finden? Haben Sie die alten Filialen in den vergangenen zehn Jahren vermisst und würden Sie in den neuen wieder einkaufen gehen? Oder glauben Sie, dass Schleckers Zeit endgültig vorbei ist? Welche Erinnerungen haben Sie an die Marke Schlecker?

