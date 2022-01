Milliardengewinn

Deutsche Bank erzielt bestes Ergebnis seit 2011

27.01.2022, 09:55 Uhr | dpa-AFX

Das Logo der Deutschen Bank an einem Gebäude in Frankfurt (Symbolbild): Für das Geldhaus war 2021 ein sehr erfolgreiches Jahr. (Quelle: C. Hardt/Future Image/imago images)

Die Deutsche Bank hat ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. Mit rund 3,4 Milliarden Euro Gewinn erzielte das Geldhaus das beste Ergebnis seit 10 Jahren.

Die Deutsche Bank hat 2021 einen Milliardengewinn erzielt und das beste Ergebnis seit zehn Jahren eingefahren. Der Vorsteuergewinn kletterte binnen Jahresfrist von gut einer Milliarde Euro auf rund 3,4 Milliarden Euro, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.



Nach Steuern standen 2,5 Milliarden Euro in der Bilanz – mehr als viermal so viel wie im ersten Jahr der Pandemie und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet worden war. Nach Abzug von Zinszahlungen an die Inhaber eigenkapitalähnlicher Anleihen verbleiben unter dem Strich gut 1,9 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr 2020 hatte die Deutsche Bank nach fünf Verlustjahren in Folge mit 113 Millionen Euro erstmals wieder Gewinn gemacht.

Investmentbanking brachte viel ein

"Alle vier Geschäftsbereiche entwickeln sich wie geplant oder sogar besser, und beim Abbau von Altbeständen sind wir schneller vorangekommen als erwartet", bilanzierte Konzernchef Christian Sewing. Die erwarteten Kosten des 2019 angestoßenen Konzernumbaus seien fast vollständig verdaut. Die Bank profitierte 2021 auch davon, dass sie deutlich weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zurücklegen musste als im ersten Jahr der Corona-Pandemie.

Größter Gewinnbringer war erneut das Investmentbanking, in dem der Dax-Konzern zum Beispiel mit dem Handel von Anleihen und Währungen Geld verdient. Die Aktionäre sollen nach zwei Nullrunden für das Geschäftsjahr 2021 wieder eine Dividende von 20 Cent je Anteilsschein bekommen, wie die Bank bereits am Mittwochabend mitgeteilt hatte.