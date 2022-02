50 Filialen

Büroartikelhändler Staples ist insolvent

15.02.2022, 16:46 Uhr | mak, dpa

Air Berlin, Schlecker, Germania – große deutsche Unternehmen, die in den vergangenen Jahren Insolvenz anmelden mussten. Aber was heißt das eigentlich? Und wer bekommt das restliche Vermögen des Unternehmens? t-online klärt auf. (Quelle: t-online)

Insolvenz: Wann ein Unternehmen insolvent ist und was das bedeutet

Wegen der Corona-Krise mussten auch Schreibwarenhändler zeitweise schließen und büßten Umsatz ein. Für Deutschlands größten Einzelhändler für Bürobedarf war das zu viel: Das Unternehmen ist insolvent.

Der Hamburger Büroartikelhändler OfficeCentre mit seiner deutschen Handelskette Staples steckt in einem Insolvenzverfahren. Der Geschäftsbetrieb werde "uneingeschränkt fortgeführt", teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Sven-Holger Undritz am Dienstag mit. Zunächst sei sichergestellt worden, dass die Löhne und Gehälter trotz der Insolvenz pünktlich ausgezahlt werden können.



In Abstimmung mit dem vorläufigen Gläubigerausschuss werde "sehr zeitnah" nach einem Investor gesucht, "der das Unternehmen wieder aus der Insolvenz herausführt". Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" über die Insolvenz berichtet.

Der Insolvenzverwalter verschaffe sich aktuell "einen Überblick über die Situation des Unternehmens, das von Corona hart getroffen wurde", heißt es in einer Mitteilung. Zu genaueren Gründen, die zur Insolvenz geführt haben, äußerte er sich nicht.

Größter Einzelhändler für Bürobedarf in Deutschland

Das Unternehmen ist nach Angaben des Insolvenzverwalters der größte stationäre Einzelhändler für Büroartikel in Deutschland mit rund 700 Mitarbeitern, bundesweit 50 Filialen der Marke "Staples" sowie einem Onlineshop. Das vorläufige Insolvenzverfahren war bereits am 7. Februar eröffnet worden.



Das Unternehmen ist eine Untergesellschaft der in den Niederlanden ansässigen Firma New Office Centre Beheer. Diese befindet sich ihrerseits in einem eigenen, vom deutschen Insolvenzverfahren unabhängigen Restrukturierungsverfahren. Bis 2019 gehörte Staples zum US-Konzern mit gleichem Namen, dann wurde es von der OfficeCentre GmbH aufgekauft.

Zuständiges Gericht für Insolvenzen ist in der Hansestadt das Amtsgericht Hamburg (Aktenzeichen 67g IN 33/22). Der Insolvenzverwalter ist Partner der Restrukturierungs- und Insolvenzrechtskanzlei White & Case.