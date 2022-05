Hersteller ächzen unter Kostenexplosion bei Vorprodukten

Angeheizte Inflation Hersteller ├Ąchzen unter Kostenexplosion bei Vorprodukten Von rtr 03.05.2022 - 13:43 Uhr Lesedauer: 2 Min. Produktion in Keksfabrik: Der steile Anstieg der Energiekosten lassen die Einkaufspreise f├╝r die Hersteller in die H├Âhe schie├čen. (Quelle: Castelli/Andia/imago-images-bilder)

Steigende Preise f├╝r Energie, Weizennot am Weltmarkt: Der Ukraine-Krieg setzt die Produktionsbetriebe in Europa unter Druck. Die Aufschl├Ąge auf die Preise werden die Hersteller bald auch an die Kunden weitergeben m├╝ssen.

Die Preise der Hersteller in der Euro-Zone steigen wegen der Kostenexplosion im Energiesektor in einem noch nie dagewesenen Tempo. Die Erzeugerpreise in der Industrie erh├Âhten sich im M├Ąrz um den Rekordwert von 36,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte ├ľkonomen hatten mit einem etwas schw├Ącheren Anstieg von 36,3 Prozent gerechnet. Im Februar hatte das Plus noch bei 31,5 Prozent gelegen - auch das war ein Rekordanstieg.

Allein bei Energie gab es einen kr├Ąftigen Anstieg von 104,1 Prozent. Klammert man diesen Bereich aus, zogen die Erzeugerpreise insgesamt nur um 13,6 Prozent an. Die Preise f├╝r die in der Produktion wichtigen Vorleistungsg├╝ter legten um fast 23 Prozent zu. Teure Energie und Rohstoffe belasten die Wirtschaft zunehmend. Die deutsche Logistikbranche warnt bereits vor einer Insolvenzwelle.

Inflation im Euro-Raum ├╝ber EZB-Zielmarke

Die Produzentenpreise gelten als Fr├╝hindikator f├╝r die Entwicklung der Inflation. In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor gef├╝hrt ÔÇô also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie k├Ânnen damit einen fr├╝hen Hinweis auf die Entwicklung der Verbraucherpreise geben.